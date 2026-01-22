بريطانيا: لن نوقع على ميثاق مجلس السلام الذي طرحه ترامب

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن المملكة المتحدة لن توقع على ميثاق «مجلس السلام»، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت في تصريحات لقناة «BBC»، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة لن تكون جزءًا من مجلس السلام، الذي من المتوقع أن يشرف مؤقتًا على إدارة وإعادة إعمار غزة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا، عن الميثاق الأول لما يُسمى «مجلس السلام»، الذي يهدف إلى أن يكون هيئة لحل النزاعات الدولية، تبلغ تكلفة عضويتها الدائمة مليار دولار.

وعلى الرغم من أن المجلس كان يهدف في الأصل إلى الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يحصر دوره في القطاع، بل يسعى لحل النزاعات حول العالم.

وبحسب مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي، يعتزم ترامب تنظيم ما يشبه حفل توقيع، الخميس، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس لإقامة «مجلس السلام».

ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.

وفي سبتمبر الماضي، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة، قبل أن يوضح لاحقًا أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.

وجاء في «الميثاق» أن «مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها».

كما ينتقد النص المؤلف من ثماني صفحات «النهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا»، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعيًا إلى التحلي بـ«الشجاعة من أجل الابتعاد عنها»، ومشددًا على «الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية».