أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، بغضروف الركبة الخارجي، وذلك خلال مران المنتخب أمس.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي ، خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر .

وحرص الجهاز الفني و اللاعبين على الإطمئنان على اللاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة.

ووفقا لمصدر داخل الزمالك، أنهى أمير مرتضى منصور، اتفاقه مع بيراميدز من أجل ضم ثنائي الفريق عمر جابر ونبيل دونجا، خلال الساعات الماضية، على أن يتم توقيع العقود عقب انتهاء معسكر المنتخب، وذلك قبل تعرض اللاعب للإصابة.