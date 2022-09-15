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الرئيس التونسي يدعو للتصويت بانتخابات مجلس الشعب

وكالات:
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 11:04 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 11:04 م

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين التونسيين للتصويت بانتخابات مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر المقبل.

وكان سعيّد أوضح خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن القانون الانتخابي الجديد الذي سيتم إصداره لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما شدد على أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور حتى وإن كان دونه مرتبة قانونية، مضيفاً أن هذا القانون لم يأت لإقصاء الأحزاب السياسية، مؤكداً أن الشعب هو الذي يقصي عبر صناديق الاقتراع.

كذلك أردف أن مشروع القانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين جاهزان، وسيتم التداول فيهما والمصادقة عليهما، لافتاً إلى أن النظام الانتخابي القائم غير مجدٍ ولا يمنح ممثلي الشعب الشرعية من أصوات الناخبين بل من تزكيات الأحزاب والولاءات ولا يمكن من تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.

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