مندوب روسي: موسكو تتفق مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا 

صرّح المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بأن بلاده تمعن النظر في التقرير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية، موضحا أن موسكو تبدي موافقتها على استنتاج التقرير بأن السلامة المادية لمحطة الطاقة النووية هي القضية الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن.

وقال أوليانوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "لقد قرأنا تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوصيات الواردة فيه بتمعن.. نحن نشارك تمامًا الاستنتاج الرئيسي للتقرير بأن السلامة المادية لمحطة الطاقة، التي تتعرض للقصف المنتظم هي المشكلة الأخطر في الوقت الراهن".

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت أن أوكرانيا قامت بأكثر من هجوم على محطة الطاقة النووية في زاباروجيا في محاولة للسيطرة عليها.