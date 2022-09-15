عون وميقاتي يبحثان الاتصالات الجارية للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والاتصالات الجارية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، استقبل الرئيس عون، صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وناقشا "موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف".

وتطرق البحث "إلى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الامريكي آموس هوكشتاين، كذلك شمل البحث أيضاً اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني".

يذكر أن حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي، أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي.