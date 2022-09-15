بولندا تستقبل 6 ملايين و286 ألف لاجيء فارين من أوكرانيا

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، أن بولندا استقبلت 6 ملايين و286 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الأربعاء نحو 23 ألفا و700 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألفا و300 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 51. 4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت -في شهر مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.