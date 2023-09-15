حقق فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، في ثاني أيام عرضه أمس 897 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي، وتصل إجمالي إيراداته على مدار يومين مليون جنيه و379 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "العميل صفر"، محققا 657 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 4 أسابيع عرض إلى 28 مليون جنيه و10 آلاف جنيه.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وجاء فيلم «وش فى وش»، في المركز الثالث، محققا 617 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 22 مليون جنيه و97 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

في المركز الرابع جاء فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي حقق 213 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوعين إلى 5 ملايين جنيه و956 ألفا.

و"اولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبشري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عامًا بعنوان "حريم كريم"، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشاكل بدلا من حلها.

وفي المركز الخامس جاء فيلم «بيت الروبى»، على مستوى الإيراد اليومى، حيث حقق أمس 104 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوع عرض، إلى 128 مليون جنيه و962 ألفا.

ويحتل «بيت الروبى» حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة «انفلونسر» مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي المركز السادس جاء فيلم «مرعى البريمو»، محققا 26 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 16 مليون جنيه و370 ألفا.

و«مرعى البريمو» فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدى، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.

وفى المركز السابع جاء فيلم «ع الزيرو»، محققا 16 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 13 مليون جنيه و352 ألفا، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

وفى المركز الثامن جاء فيلم «مستر إكس»، محققا 13 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته على مدار 11 أسبوع عرض إلى 31 مليون جنيه و705 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وفى المركز التاسع جاء فيلم "شمس"، فحقق 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أول أسبوع عرض إلى 182 ألف جنيه.

"شمس" هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان وعلاء مرسي.

وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها علّه يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

وفي المركز العاشر جاء فيلم «البعبع» محققا 3 آلاف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 43 مليون جنيه، و339 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

أما المركز الحادي عشر والأخير، فكان من نصيب فيلم "تاج" محققا 822 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 45 مليون جنيه و310 ألفا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.