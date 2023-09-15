زعيم كوريا يصل مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية بعد قمة مع بوتين

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مدينة "كومسومولسك أون أمور" في أقصى شرق روسيا عقب قمته النادرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بوتين قال في وقت سابق إن كيم سيسافر إلى المدينة الروسية لزيارة مصنع للطائرات ثم إلى فلاديفوستوك لمشاهدة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بعد القمة التي عقدت يوم الأربعاء في محطة فوستوشني الفضائية.

وتأتي القمة في الوقت الذي كانت تسعى فيه بيونج يانج مؤخرا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع موسكو ومضاعفة تطوير أسلحتها وسط تعاون أمني متزايد بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وكانت قمة الأربعاء أول لقاء بين "كيم" و"بوتين" منذ زيارته إلى "فلاديفوستوك" في أبريل 2019.

