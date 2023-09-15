إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من إغلاقه

أعيد، اليوم الجمعة، فتح معبر حدودي رئيسي بين باكستان وأفغانستان، بعد أكثر من أسبوع من غلقه عقب اشتباكات دامية.

وقال محمد إدريس من قوة "بنادق خيبر" الحدودية، إنه سُمح لآلاف الأشخاص والشاحنات التجارية بالمرور بعد التوقف عند معبر تورخام الحدودي لأكثر من 10 أيام.

وأغلقت السلطات معبر تورخام، وهو أحد المعبرين الرئيسيين بين الجارتين اللتين تعانيان من اضطرابات، في السادس من سبتمبر بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات البلدين.

وتصاعدت حدة التوترات بسبب هجوم دموي شنه مسلحون إسلاميون على القوات الحدودية الباكستانية في نفس اليوم.

وقالت إسلام أباد إن مسلحين من حركة "طالبان باكستان"، وهي جماعة مختلفة عن "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، أطلقت هجمات من مخابئ في أفغانستان. ونفت كابول هذه المزاعم.

ووفقا لما قاله مسؤول في الاستخبارات الباكستانية لوكالة (د ب أ)، يأتي إعادة فتح الحدود بعدما أكد وزير الخارجية الأفغاني المؤقت أمير خان متقي لإسلام أباد أنه سوف يتم السيطرة على المسلحين.

يشار إلى أن آلاف الأفغان يعبرون تورخام يوميا لتلقي العلاج في المستشفيات الباكستانية.