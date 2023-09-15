وزير الصناعة الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع بيونج يانج في تصنيع الطائرات

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا، دينيس مانتورف، أن بلاده ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى.



وقال مانتورف، وفقا لما أوردته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية: "عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".



وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الحكومة الروسية أعلنت، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية تفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة مانتورف.



ووفقا لبيان الحكومة الروسية، تم إطلاع الرئيس على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو - 35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو - 57"، وطائرات "إس جيه - 100".



وأشارت الحكومة الروسية إلى أن الرئيس والوزير قاما في نهاية الزيارة بتقييم الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام "سو - 35".



يشار إلى أن كيم عقد أول أمس الأربعاء أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زيارته إلى "فلاديفوستوك" في أبريل 2019، وذلك في مركز فوستوشني الفضائي بمنطقة أمور الروسية.