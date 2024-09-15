قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل على محور العلاج وفقا لمعايير ومقاييس دولية، لافتا إلى أن خدمات الصندوق لا تقتصر على سحب المخدر من المريض، ولكن تتصل بالتمكين الاجتماعي وإعادة دمجه في المجتمع

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أنشطة رياضية يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال تدشين دوري كرة قدم وتنس ويد وغيرهم من الأنشطة.

وتابع: «تم إطلاق مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، زيادة على تقديم مصدر رزق للمتاعفين، وفق توجيهات القيادة السياسية بالدولة».

واختتم قائلا: مصر بها 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية، من خلال عدد كبير من المتخصصين في العلاج.