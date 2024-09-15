ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ياجي في فيتنام إلى 281

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا إعصار ياجي ارتفعت إلى 281 قتيلا، في حين مازال هناك 67 شخصا في عداد المفقودين.

وقد اجتاح إعصار ياجي، أقوى إعصار يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاما، المنطقة منذ أسبوع، محملا برياح قوية وأمطار موسمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام في تقرير صدر اليوم الأحد إن أكثر من 1900 شخص أصيبوا.

ومن بين الضحايا 52 قتيلا و33 مفقودا في قرية تدمرت بصورة كاملة، وجرفها الاعصار في 10 سبتمبر الجاري في منطقة باو ين بإقليم لاو كاي.

وتم العثور على جثث 30 شخصا في موقع، جرف الإعصار فيه حافلة وخمس سيارات وعشر دراجات بخارية في إقليم كاو بانج في اليوم السابق.

ووفقا لغرفة التحكم الخاصة بالكوارث، فإن الإعصار ألحق الضرر بـ 235 ألف منزل.

كما نفقت أكثر من 6ر2 مليون حيوان، بصورة أساسية من الدواجن والماشية، كما تضرر أكثر من 200 ألف هيكتار من حقول الأرز بصورة كاملة.

وقد انحسرت مياه الفيضانات منذ ذلك الحين، ولكن المناطق المتضررة مازالت تبذل جهودا لإزالة آثار الإعصار.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" إن الملايين من الأطفال بشمال فيتنام في حاجة ماسة للدعم بعد الإعصار، حيث هناك ثلاثة ملايين شخص لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

ووفقا للتقديرات الأولية للحكومة الفيتنامية، فإن إعصار ياجي تسبب في خسائر أولية بقيمة نحو 6ر1 مليار دولار لفيتنام، مما كبد إجمالي الناتج المحلي خسائر بنسبة 15ر0% هذا العام.

وكان إعصار ياجي قد اجتاح الفلبين والصين، مما تسبب في وقوع وفيات ودمار أيضا.

كما ضرب الإعصار ميانمار وتايلاند أيضا.