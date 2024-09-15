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تقدم بوابة الشروق، اليوم الأحد، تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني.

ويستضيف ملعب (نيايو) الوطني، عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة، مباراة الأهلي وبطل كينيا، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024-2025.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2023-2024، بعد أن فاز في المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع.. محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

الوسط.. مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم.. بيرسي تاو، حسين الشحات، ووسام أبو علي.