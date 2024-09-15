التعليم: نستعين بالمعلمين من المعاش اختياريا لسد العجز بالمدارس

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ الوزير محمد عبداللطيف أجرى عدة زيارات ميدانية كما تم وضع آليات تستهدفها جميعها حل أزمات لم يتم علاجها خلال السنوات الماضية، وهي الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الوزارة ستعتمد على معلمين معاش لسد العجز بالمدارس

وأوضح أنه تم وضع العدد الفعلي للعجز في عدد المعلمين، كما تم تحديد احتياجات المديريات والإدارات، لافتًا إلى الاعتماد على خريجي كليات التربية بنظام الحصة لمواجهة العجز.

ونوه بأنه تم رفع قيمة الحصة لمعلمي الحصة من 20 إلى 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الاستعانة بالمعلمين الذين خرجوا على المعاش يكون بشكل اختياري وليس إجباريًا.

ولفت إلى أن المعلمين الذين خرجوا للمعاش لديهم خبرة تتجاوز 30 عامًا في المهارات المختصة بالتدريب والتدريس، وهم يمثلون أولوية للوزارة للاعتماد عليهم لسد العجز في المدارس المختلفة.

وشدد على أن كيفية وطبيعة وحجم الاعتماد على المعلمين ممن خرجوا لسن المعاش، يختلف ما بين كل إدارة تعليمية وأخرى.