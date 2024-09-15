السيطرة على حريق بمصنع مكرونة في الفيوم وإصابة خمسة عمال

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وأسفر عن إصابة خمسة من العمال بالمصنع، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد ماجد الشيخ، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع حريق في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية بقيادة العميد طارق درويش، وكيل الإدارة ورئيس قسم الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث أسفر الحريق عن إصابة خمسة من عمال المصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.