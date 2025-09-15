رئيس وزراء العراق: أدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي لمواجهة التحديات الراهنة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إسرائيل تتعمد توسعة الصراع في المنطقة وتشكل خطرًا على الأمن القومي لجميع الدول العربية.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن استمرار جرائم إسرائيل بلا رادع يعمق دوامة العنف ولن يحقق الاستقرار لأي طرف، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية بغزة تخلق معاناة غير مسبوقة، وتهدد أمن المنطقة، مؤكدا أن أمن واستقرار أي دولة عربية جزء كمن الأمن الجماعي للدول العربية.

وشدد على ضرورة تحمل المسئولية الكاملة إزاء مواجهة الجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أهمية الانتقال من دائرة الإدانة إلى عمل جماعي، مقترحًا إصدار موقف يدين العدوان على قطر ومحاسبة المعتدي على عدوانه.

ودعا للتعامل مع أي اعتداء على دولة عربية بأنها تهديد لجميع الدول، داعيا لتشكيل تحالف عربي إسلامي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة التي تواجه المنطقة.

وحث على تشكيل مجموعة تتحرك باسم الدول العربية والإسلامية للدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية، مع ضرورة التحرك من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه.

وأكد السوداني إدانة العراق لأي عدوان على الدول العربية، داعيا لأن تكون القمة عنوانًا لوحدة الصف العربي في مجابهة التحديات.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.