السفير حسام زكي: القمة العربية الإسلامية رسالة تضامن واسعة مع قطر

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية اليوم حملت رسالة أن قطر لا تقف بمفردها وتحظى بتضامن عربي إسلامي واسع.



وأكد السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحفي أن القادة العرب اليوم عبروا عن دعمهم التام لقطر في هذا الظرف الإستثنائي.



وأوضح أن جميع البيانات التي أدلى بها القادة العرب اليوم أكدت على استنكار وإدانة استهداف الوسيط والمفاوض، مؤكدا أن قطر تقوم بوساطة حميدة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة من خلال ملف فلسطين وهو دور ينبغي الحفاظ عليه نظرا لأهميته.



كما اعتبر أن ما حدث مع قطر يكرس بوضوح وضعية دولة الاحتلال باعتبارها دولة مارقة أمام العالم بأسره.