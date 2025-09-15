أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ملكية تيك توك

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بعد المحادثات التجارية الأمريكية الصينية التي جرت في إسبانيا خلال اليومين الماضيين، إنه تم التوصل إلى إطار عمل بشأن ملكية منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة تيك توك.

وقال بيسنت في مؤتمر صحفي عقب اختتام الجولة الأخيرة من محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين عالميين في مدريد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج سيتحدثان يوم الجمعة المقبل لإتمام الصفقة، مضيفا أن الهدف من الاتفاق الإطاري بشأن منصة التواصل الاجتماعي يستهدف نقل المنصة إلى ملكية أمريكية.

وتابع بيسنت في تصريحاته للصحفيين: "لقد أصبح الوصول إلى هذا الإطار ممكنا بفضل الرئيس ترامب والتقدير الكبير الذي يكنه الرئيس ترامب للرئيس الصيني شي جين بينج".

في المقابل، لم يؤكد المسئولون الصينيون تصريحات بيسنت، ولم يحضروا المؤتمر الصحفي.

يعد اجتماع مدريد الجولة الرابعة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أن شن ترامب حربا جمركية على السلع الصينية في أبريل الماضي. وتخطط الحكومتان الآن لعقد قمة محتملة بين ترامب وشي، على الرغم من عدم تأكيد أي شيء. ويشير المحللون إلى احتمال وجود عقبات تجارية قد تؤجل اللقاء.

وخلال حكم الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق جو بايدن استند الكونجرس والبيت الأبيض إلى دعاوى تتعلق بالأمن القومي لإقرار قانون يتضمن فرض حظر أمريكي على تيك توك ما لم تبع الشركة الأم، بايت دانس، حصتها المسيطرة في التطبيق خلال فترة زمنية محددة.

لكن الرئيس ترامب مدد المهلة الزمنية أكثر من مرة على الرغم من أن القانون لا يسمح إلا بفترة سماح واحدة مدتها 90 يومًا، وذلك فقط في حال التوصل إلى اتفاق وإخطار رسمي للكونجرس.

يذكر أن تيك توك هو واحد من أكثر من 100 تطبيق طورتها شركة بايت دانس، وهي شركة تكنولوجيا أسسها رجل الأعمال الصيني تشانج يي مينج عام 2012، ومقرها في منطقة هايديان شمال غرب بكين.