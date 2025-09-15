عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، مباحثات مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الدوحة التي يتواجد فيها فيدان لحضور القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بحسب تدوينة للخارجية التركية على منصة "إن سوشيال" التركية.

ويعتبر هذا هو اللقاء الثاني بين المسئولين التركي والقطري، بعد لقاء آخر جمعهما أمس الأحد عقب الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، القمة الطارئة العربية الإسلامية في العاصمة الدوحة؛ لبحث العدوان الجوي الإسرائيلي على البلاد، الثلاثاء الفائت.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.