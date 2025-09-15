أكد المدرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن مباراة فريقه أمام الدحيل القطري، ستكون صعبة للغاية.

وقال إنزاجي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "الإعداد للمباراة مهم جداً، لأنها أول مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا، والدحيل فريق منظم يملك عناصر ممتازة".

وأضاف مدرب الهلال: "حتى الآن لم أتخذ قرار من سيشارك في الدفاع، يوسف أو البليهي أو لاجامي بدلاً عن كوليبالي، بعد مران اليوم سأتخذ القرار، ومران اليوم مهم بالنسبة لي، لأرى مدى استشفاء اللاعبين وجاهزيتهم، وربما يشارك في المباراة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة".

وأكمل: "لودي اختار الأمر الذي يراه مناسب، وبالنسبة لي كان من المؤسف مغادرته، لعب معنا مباريات جيدة في مونديال الأندية، وكنا سنستعين بخدماته في دوري الأبطال، لكنه في النهاية أتخذ قراره".

وأنهى: "لا نزال لم نتخذ قرار امكانية إراحة بعض اللاعبين غداً، خصوصاً مع تقارب المباريات هذه الأيام، سنرى بعد مران اليوم امكانية التغيير في بعض العناصر، وهو سيكون على نطاق ضيق إن حصل".