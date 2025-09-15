ناشر مجلة رولينج ستون يرفع دعوى قضائية ضد جوجل

تواجه جوجل دعوى قضائية من شركة الإعلام الأمريكية "بنسكي ميديا" بسبب الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تظهر فوق نتائج البحث.

وتدعي شركة بنسكي، ناشرة مجلات "رولينج ستون" و "بيلبورد" و "هوليوود ريبورتر"، أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تقلل من عدد الزيارات إلى مواقعها الإلكترونية من خلال تزويد المستخدمين بإجابات جاهزة، متجاوزة الحاجة إلى زيارة المصادر الأصلية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدد الناشرين الذين يقدمون محتوى مجانياً والذين يعتمدون على عائدات الإعلانات من زيارات الموقع.

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعت في محكمة بواشنطن، أن جوجل تستخدم هيمنتها لإجبار الناشرين على توفير محتوى لميزات الذكاء الاصطناعي دون موافقة أو دفع منفصل، مما ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية. وفي العام الماضي، وجدت نفس المحكمة أن جوجل تحتكر البحث.

وجاء في الشكوى:"إذا لم يتم كبح هذه الممارسات المناهضة للمنافسة، فإنها ستدمر نموذج العمل الذي يدعم الصحافة المستقلة".

وقال متحدث باسم جوجل إن ملخصات الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في العثور على المعلومات بشكل أسرع وتخلق فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى عبر الإنترنت. وأضافت الشركة أن جوجل توجه "مليارات النقرات" إلى مواقع أخرى يوميا، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوسع هذا التوزيع.

وتأتي القضية وسط منافسة متزايدة من منافسين يقدمون أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر إجابات مباشرة بدلا من الربط بمواقع الويب. وعلى الرغم من المنافسين الجدد، يواصل محرك البحث جوجل التوسع بسرعة.