واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق إطاري مع الصين بشأن تيك توك في محادثات مدريد

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، توصل الولايات المتحدة والصين، إلى "اتفاق إطاري" بشأن تطبيق "تيك توك"، في إطار محادثات أوسع نطاقاً بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين والسياسات الاقتصادية، والتي اختتمت في مدريد، الاثنين.

ويسمح الاتفاق لمنصة "تيك توك" باستئناف العمل في الولايات المتحدة، حيث تواجه تهديداً بالحظر في 17 سبتمبر، ما لم تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة، يحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال بيسنت للصحفيين في مدريد في ختام يومين من المحادثات: "إطار العمل هو التحول إلى ملكية أمريكية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أشار الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، إلى أنه قد يكون هناك تمديد قصير للموعد النهائي المحدد في 17 سبتمبر، لإتمام الاتفاق الإطاري.

وأضاف بيسنت: "لم يكن ليتم تمديده (الموعد النهائي) بدون إطار عمل"، موضحاً أنه من المنتظر تحديد المزيد من التفاصيل في اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج عندما يتحدثان الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت في وقت سابق، الاثنين، بالمضي قدماً في فرض حظر على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ما لم تتنازل الصين عن مطالبها بتقديم تنازلات بشأن خفض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية كجزء من صفقة تصفية.

وأشار بيسنت، إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك جولة أخرى من المحادثات في الأيام المقبلة لمناقشة قضايا التجارة والسياسة الاقتصادية، مضيفاً: أن الجانبين ناقشا أيضاً سبل التعاون في مجال غسيل الأموال، والحد من تجارة مخدر الفنتانيل غير المشروعة.

ترمب: محادثات "جيدة"

بدوه ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إلى التوصل إلى اتفاق لحل المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة بشأن ملكية شركة "تيك توك"، مشيراً إلى أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني، الجمعة.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الاجتماع التجاري الكبير في أوروبا بين الولايات المتحدة والصين سار بشكل جيد للغاية! وسوف يُختتم قريباً".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة (معينة)، أراد الشباب في بلدنا إنقاذها بشدة. سيكونون سعداء للغاية! سأتحدث إلى الرئيس شي الجمعة. لا تزال العلاقة قوية للغاية!!!".



