اتفاقية عالمية لمصايد الأسماك تدخل حيز التنفيذ لمكافحة الصيد الجائر

دخلت اليوم الاثنين حيز التنفيذ اتفاقية عالمية حول مصايد الأسماك، تفاوضت عليها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بهدف مواجهة ظاهرة الصيد الجائر في محيطات العالم.

وتنص الاتفاقية على حظر تقديم الدعم للأساطيل التي تمارس الصيد غير القانوني أو غير المصرح به وغير المنظم، إضافة إلى الصيد في أعماق المحيطات.

وكانت دراسة نشرت في دورية "السياسة البحرية" عام 2019 قد أوضحت أن الدعم الموجه لقطاع الصيد يبلغ نحو 35 مليار دولار سنوياً، من بينها 22 مليار دولار تُنفق لزيادة قدرات الصيد.

وأشار تقرير "السياسة البحرية" إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من أبرز مقدمي الدعم العالمي.

وأكدت الأمين العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا أن الاتفاق، الذي يعد الأول للمنظمة الموجه للاستدامة البيئية، "يحمي سبل معيشة الملايين".

وأضافت: "هذا الإنجاز ليس من أجل الكوكب والمحيطات فقط، بل لصالح الناس في كل مكان، وخاصة الأجيال القادمة".