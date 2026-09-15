وزيرا التموين والزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحون 20 فرعا جديدا من أكبر سلسلة تجارية حكومية carry on

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبهاء الدين الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فرعا جديدا من أكبر سلسلة تجارية حكومية والتى تحمل اسم "carry on" فرع دير الملاك، كما افتتحوا ١٩ فرعًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرنس منهم ٩ بمحافظة القاهرة، بمدينة السلام، ومساكن شيراتون، والساحل بشبرا مصر، والمطرية، والعباسية، ومصر الجديدة، وسوق العبور، وشارع سكة راتب بمنطقة الحلمية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة المعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع والأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الحلقات الوسيطة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الميدانية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وجودة مناسبة، وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق.

وذكر محافظ القاهرة، أن سلسلة «كاري أون» تمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التجارية والغذائية، حيث تعتمد على أساليب حديثة في الإدارة والعرض والبيع، وتوفر تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات، مع إعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، بما يحقق الشفافية ويساعد المواطن على اختيار احتياجاته بأسعار تنافسية.

وأضاف أن الهدف من تطوير هذه المنافذ لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فقط، وإنما يستهدف تقديم تجربة تسوق متكاملة للمواطنين من خلال تنوع المنتجات وتحسين أساليب العرض والتخزين والبيع، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة عمليات البيع، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، مشيرًا الى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل تلك المعارض.

وتستهدف السلسلة التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين بجودة عالية، وبأسعار مناسبة.

كما تهدف إلى إعادة هيكلة، وطرح منتجات الشركات الوطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتحديث منافذ البيع بالتجزئة، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة ومواصفات عالية الجودة، عن طريق تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ، كذلك تحويل عدد من البقالين التموينين إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث عدد من منافذ مشروع "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، مع تحديث عدة منافذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضمن منظومة "Carry On".