رابطة أمهات المختطفين في اليمن تناشد المنظمات الدولية لانقاذ ذويهم في سجون الحوثيين

ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم الثلاثاء، المنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان لإنقاذ المختطفين والمخفيين قسرًا لدى جماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء.

وقالت الرابطة في بيان صحفي إن "جماعة الحوثي المسلحة تستمر باختطاف المئات من المدنيين، وتمر عليهم السنوات وهم خلف القضبان دون وجه حق".

وأوضح البيان أن المختطفين القابعين في سجن احتياطي الثورة بالعاصمة صنعاء، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أربعة أيام "احتجاجًا على طول أمد اختطافهم غير القانوني مطالبين سرعة إطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكامل".

وأشار البيان إلى أنه ورغم الوعود المتكررة لهم من قبل الحوثيين بالإفراج "إلا إنها وعود كاذبة".

ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى إنجاز ملف المختطفين والسير فيه بخطى متسارعة حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.

وحملت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

يأتي هذا في ظل سعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإقناع الأطراف المتصارعة (الحوثيين والحكومة اليمنية) لتنفيذ اتفاق ستوكولهم الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، والذي تضمن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.