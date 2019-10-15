الحزب الديموقراطي الجديد يواصل جذب الناخبين قبل أيام من الانتخابات الكندية

واصل الحزب الديموقراطي الجديد في كندا كسب المزيد من الدعم بين الناخبين، وفقًا لأحدث تحليل لاستطلاعات الرأي قبل ستة أيام من الانتخابات الفيدرالية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، اليوم الثلاثاء، في تحليل لـ"كندا بول تراكر" الخاص بتجميع الاستطلاعات الأخيرة أن الليبراليين والمحافظين لا يزالان متقاربين في كل معظم أنحاء البلاد وفي توقعات المقاعد، لكن مع انخفاض دعم الحزبين الرئيسيين لأقل من 33%، يبدو من غير المرجح أن يشكل أحدهما حكومة أغلبية. وفي الوقت نفسه يتمتع الديمقراطيون الجدد والكتلة الكيبيكية بزخم كبير بعد المناظرات الأخيرة، في حين يحتفظ حظب الخضر بنسبة الحالية من الدعم دون تغيير.

ويتقدم المحافظون في غرب كندا، بينما يتصدر الليبراليون في أونتاريو وكيبيك وكندا الأطلسية. وشهد المحافظون والليبراليون تراجع دعمهم في كيبيك مع ارتفاع شعبية حزب "الملة الكيبيكية". وفي حين أن الديمقراطيين الجدد ما زالوا يحاولون في كيبيك، يمكنهم شغل المقاعد ويحققوا بعض المكاسب في بقية البلاد.

ويحتفظ حزب الخضر بنسبة دعم لا بأس بها في بريتش كولومبيا، وكذلك في كندا الأطلسية. بينما لم يظهر حزب الشعب أي تركيز لدعم في أي منطقة من مناطق البلاد اللازمة للفوز بمقعد يتجاوز مقعد زعيم الحزب اليميني المعارض للهجرات، مكسيم بيرنييه.