تهنئة إيفانكا ترامب لرئيس الوزراء الإثيوبي على فوزه بـ«نوبل» تضعها في موقف محرج

موجة انتقادات وسخرية واسعة وجهت لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، جعلتها تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهنئتها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام مؤخرا.

إيفانكا، ارتكبت خطأ جديدا في رسالة التهنئة التي نشرتها بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث علقت مستشارة الرئيس الأمريكي قائلة: "تهانينا لرئيس الوزراء أبي أحمد على حصولك على جائزة نوبل للسلام على عملك من أجل السلام والمصالحة مع جارتك إريتريا!".

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فشلت كبيرة المستشارين وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملاحظة أنها كتبت كلمة "نوبل" بشكل خاطئ، وهو ما أثار حولها موجة انتقادات وسخرية لأخطائها المتكررة، لتوصف بأنها تسير على خطى والدها الذي عادة ما يقع في تلك الأخطاء.

الجائزة سميت على اسم مؤسسها ألفريد نوبل، ومخترع الديناميت، لكن ابنة الرئيس الأمريكي أخطأت في كتابة اسمها، وبالرغم من ذلك سرعان ما اكتسبت الرسالة مئات التعليقات وآلاف الإعجابات بالرغم من -أو ربما بسبب- أخطاء إيفانكا.

ووفقا للصحيفة، فالخطأ الإملائي في رسالة إيفانكا لم يتم تفويته من قبل منتقدي إدارة ترامب، فقال أحد مستخدمي تويتر: "أنا في الرابعة عشرة من عمري وأستطيع أن أتهجى أفضل منك"، فيما قال آخر: "لا يمكنها حتى كتابته!".

الأمر لم يتوقف على خطأ إيفانكا الإملائي، حيث أصبحت كبيرة المستشارين محرجةً بشكل قاسٍ بسبب حقيقة أن أبي أحمد لا يتابعها حتى على "إنستجرام" أو "تويترط، الأمر الذي لاحظه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سريعا، حيث قال أحدهم: "لقد هنأت الوزير أحمد على جائزة (NOBLE) للسلام، هل كل آل ترامب أغبياء حقا؟"، وأضاف آخر: "لقد هنأت إيفانكا الفائز بجائزة نوبل للسلام على حساب انستجرام الخاص بها، على الرغم من أن الفائز لا يتابعها أصلا".

هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها إيفانكا أخطاء إملائية، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، ارتكبت نجلة الرئيس الأمريكي خطأ فادحا عندما هنأت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على فوزه في حزب المحافظين، عبر تغريدة بصفحتها الرسمية بموقع "تويتر".

ففي متن الرسالة أخطأت إيفانكا -خطأ سرعان ما لاحظه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي- بقولها: "تهانينا لبوريس جونسون على توليه منصب رئيس الوزراء القادم لمملكة كينجستون المتحدة"، فكينجستون بلدية صغيرة جدا تقع جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن.