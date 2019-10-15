إنجلترا تطالب يويفا بالتحقيق في الهتافات العنصرية لمشجعي بلغاريا

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للتحقيق في الهتافات العنصرية لجماهير بلغاريا خلال الفوز الكاسح لإنجلترا بستة أهداف دون رد مساء الاثنين في صوفيا ضمن تصفيات يورو 2020.

واوضح اتحاد الكرة الإنجليزي في بيانه "يمكننا التأكيد على أن لاعبي منتخب إنجلترا كانوا هدفا للأغاني العنصرية خلال المباراة أمام بلغاريا في تصفيات يورو 2020، وهو أمر غير مقبول على أي مستوى من مستويات اللعبة".

وأضاف "سنطالب يويفا بفتح تحقيق عاجل في الأمر، للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف اللاعبين بمثل هذه الاساءات ".

وخلال مباراة الأمس قلد بعض مشجعي بلغاريا أصوات القرود ربما بهدف توجيه إهانة لبعض لاعبي منتخب إنجلترا.

واضطر حكم المباراة لإيقافها مرتين في الشوط الأول بسبب خروج جماهير بلغاريا عن النص.

واقترب منتخب إنجلترا بشكل كبير من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفضل فوزه الكاسح على مضيفه البلغاري 6 /صفر في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.

وسجل روس باركلي هدفين في الدقيقتين 20 و32 وأضاف رحيم ستيرلينج هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 68 وتكفل ماركوس راشفورد وهاري كين بتسجيل الهدفين الاخرين في الدقيقتين السابعة و85.

وحقق منتخب إنجلترا فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة ويصبح على أعتاب التأهل للبطولة القارية.

أما منتخب بلغاريا فيحل في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.