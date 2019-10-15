برامج جديدة على «صدى البلد» في عيدها الثامن

تستعد قناة «صدى البلد» لانطلاقة جديدة قريبا تشمل إطلاق عدد من البرامج الجديدة والمتميزة، احتفالاً بعيدها الثامن.

وتضيف «صدى البلد» لبرامجها باقة متنوعة من البرامج بأفكار جديدة، تعتمد على تقديم محتوى إعلامي مميز يركز على الجوانب الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية التى تهم وتعتني بكل أفراد الأسرة، من خلال تناول جماهيرى جذاب يناسب كل الفئات والأعمار.

وتبدأ «صدى البلد» قريبا فى عرض برنامج «البيه والهانم» مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوى، كما تقدم برنامج «آخر مزاج» مع ريهام الديدى، وبرنامج «تتبيلة» مع الشيف يسرى، وبرنامج «بيت زمان» مع الإعلامية دعاء عامر، بالإضافة إلى باقة أخرى من البرامج التى سيتم الإعلان عنها قريبا.