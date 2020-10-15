تقرير: اليابان تعتزم تمديد برنامج دعم تنويع سلاسل الإمدادات الخارجية

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ذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة اليابانية تعتزم تمديد برامج الدعم الرامية إلى تشجيع الشركات اليابانية على تنويع سلاسل ومصادر إمداداتها الخارجية بهدف تقليل الاعتماد على الصين كقاعدة للإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المنتجين الذين يقررون نقل مركز إنتاجهم بالكامل من إحدى الدول إلى دولة أخرى لن يكونوا مؤهلين للاستفادة من برنامج دعم تنويع سلاسل الإمداد.

وأشارت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشهيدي سوجا سيعلن عن الخطة الجديدة أثناء زيارته لفيتنام في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وستتضمن الخطة حزمة اقتصادية تسعى الحكومة إلى الانتهاء منها في أقرب وقت من العام الحالي.