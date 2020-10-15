 الحضري: مستوى الدوري لا يحفزني على العودة للملاعب - بوابة الشروق
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الحضري: مستوى الدوري لا يحفزني على العودة للملاعب

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:24 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:45 ص

علق عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، على ما يتردد حول عودته للملاعب مرة أخرى، والانضمام لصفوف ناد سيراميكا كيلوباترا الصاعد مؤخرا لصفوف الدوري الممتاز.

وقال الحضري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار"، رد على انضمامه لسيراميكا: "مستوى الدوري المصري حاليا يجعلني غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى، شخصيتي تتقبل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور، ودائمًا ما أستخدمها كحافز كبير لي، وهو ما كان يتعمد فعله مانويل جوزيه ليساعدني على التألق".

وأضاف: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات والمنافسة، وهذا ساعده كثيرًا على التألق، مستوى المهاجمين في الدوري حاليا لا يقارن تمامًا بمثلهم في بداية الألفينات".

واختتم: "الجيل اختلف والعقلية أيضا، اللاعب يبحث عن ما سيحصل عليه، ولكن يجب عليه أن يفكر أولا ما الذي سيعطيه لناديه".


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