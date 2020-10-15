رابطة الجامعات الإسلامية تناقش تحديات التحول الرقمي في مؤتمر دولي افتراضي نوفمبر المقبل

أعلن الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد، تنظيم الرابطة مؤتمرا دوليا افتراضيا خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية تحت عنوان (الجامعات والتحول الرقمي..الفرص والتحديات).

وقال العبد ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الإعلام والنشر والتواصل الإلكتروني بالرابطة برئاسة الدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام - إن المؤتمر سيناقش، أهمية التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة في مجالات الإعلام والتعليم الجامعي، مشيرا إلى أهمية استفادة الجامعات الإسلامية والعربية من التقدم التكنولوجي، في ضوء المتغيرات الراهنة، منوها بقرب انتهاء الرابطة عن دراسة دولية في هذا الصدد.

من جهته، قال الدكتور سامي الشريف إن اللجنة ناقشت خطة عملها المستقبلية لتطوير منظومة العمل الإعلامي بالرابطة، ووضع أنشطتها على خارطة الإعلام الإلكتروني.

وأضاف أن اللجنة قررت تطوير الموقع الإلكتروني لها بأحدث البيانات عن الجامعات الإسلامية الأعضاء بالرابطة، وكذلك إصداراتها العلمية في مختلف المجالات، وإصدار عدد جديد لمجلة الرابطة بعد حصولها على الترقيم الدولي لتكون مجلة محققة علميا، وإنشاء موقع خاص بها للتواصل مع الجامعات الإسلامية كافة.