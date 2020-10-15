 كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة


نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 6:10 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 6:10 ص

(د ب أ)

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 حالة للمرة الثالثة هذا الشهر ، بسبب اكتشاف إصابات جماعية في مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و988 حالة ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن هناك 95 إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكورونا ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 439 حالة.


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