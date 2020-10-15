روسيا: أظهرنا ولاء للغرب طيلة عقود من الزمن وحان الوقت لرد الجميل

(د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الأربعاء، إن روسيا "لم تكن لسنوات عديدة سوى شريك مخلص للغرب، لذا فقد حان الوقت لكي ترد الدول الغربية الجميل".

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يمكن الحفاظ على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي رغم العقوبات الجديدة خلال مقابلة لزاخاروفا مع إذاعة "روسيا 24" نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء مقتطفات منها.

وقالت: "إذا كنا نتحدث عن روسيا والأعمال التي تتشارك فيها مع الاتحاد الأوروبي، فمتى تركنا زملاءنا من الاتحاد الأوروبي يقعون؟ لقد أظهرنا وأثبتنا على مدى عقود إمكانية الاعتماد علينا. علاوة على ذلك، في أوقات الأزمات التي يواجهها شركاؤنا الغربيون، نحن دائما نساعدهم".

وأردفت أن دور أوروبا قد حان الآن لإثبات ولائها كشريك لروسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى قرار سياسي بشأن عقوبات جديدة مناهضة لروسيا بسبب مزاعم بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب.