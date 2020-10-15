محافظ قنا يبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب المقرر لها يوميّ السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

أوضح الدوادي أنه تم تكليف رؤساء المدن ومسئولي التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وعددها 339 مركزا، واللجان الفرعية وعددها 670 لجنة، وأن من لهم حق التصويت في قنا 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا، مشددا على ضرورة المرور على جميع المقرات للتأكد من استيفائها لكل التجهيزات اللازمة من حيث مستوى النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير مصدر طاقة بديل وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة استراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة، وكذا الالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، كما وجه المسئولين بالتأكد من تجهيز أماكن إقامة المشرفين على العملية الانتخابية من القضاة والمراقبين وقوات التأمين وتوفير كل وسائل الإعاشة لهم.

وأكد الداودي أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجراءها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، متابعا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين وأن المحافظة حريصة على أن يؤدي المواطنون حقهم في سهولة، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.