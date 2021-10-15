السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كوم حمادة

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تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء، خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بدون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بورد بلاغ من الأهالى بنشوب النيران داخل محول كهربائي خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة المركز بجوار كنيسه دمتيوة.

وعلى الفور، انتقل عقيد ياسر سلام رئيس قسم الاطفاء ولرائد صلاح الكفراوي رئيس الحماية المدنية بكوم حمادة وسيارة الحماية المدنية.

وجرى فرض كردون أمني حول الحريق لمنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.