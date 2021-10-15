روى محمد حلمي شحاته والد الطالب عيد، الطالب الصف الثاني الإعدادي الذي توفي بعد مشاجرة على أسبقية الجلوس في التختة الأولى - الملقب بـ"شهيد التختة" - تفاصيل الحادثة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنه تلقّى اتصالًا بأن ابنه فقد الوعي في الطابور ونقل إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة.

وأضاف أنّه أبلغ بأن ابنه يعاني من تشنج، لكن أوضح أن ذلك غير صحيح، وأن ابنه لم يعان من ذلك، لافتًا إلى أنّه علم بعد ذلك بأن هناك ثلاثة طلاب اعتدوا على ابنه.

وأشار "الأب"، إلى أنّ هؤلاء الثلاثة خنقوا ابنه واعتدوا عليه ثم صالحوه، لكنهم اعتدوا عليه مرة أخرى حتى توفي.

ولفت إلى أنّه توجّه لقسم الشرطة وحرَّر محضرًا، وتمّ الاستماع لأقوال الشهود (طلاب من المدرسة)، مؤكّدًا أن سبب "الخناقة" هو التصارع على الجلوس على التختة.

