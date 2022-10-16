كشف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، حقيقة خلافه مع رئيس النادي أشرف نصار، مشيرا إلى أن البنك الأهلي لديه طموح التواجد في المربع الذهبي بالموسم الجديد.

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى: «البنك الأهلي نادي لديه طموح وقام بتدعيمات كبيرة في الانتقالات، ولدينا حلم هو المشاركة في بطولة إفريقية».

وأضاف: «اخترت البنك الأهلي لأنني شعرت باهتمامهم وتعاملوا معي بشكل احترافي، وكان هناك حرب وقيل وقال كثيرًا حول مستقبلي بدون داعي».

وأكمل: «هناك من تحدث عن مشكلة بيني وبين رئيس البنك الأهلي لكن هذا غير حقيقي، لقد عاملني معاملة الوالد ولا أفهم سبب رغبة البعض في إفساد العلاقة بيننا».

وعن فترة ما بعد أمم إفريقيا.. قال: «عشت فترة من الفترات وإفريقيا بالكامل تتحدث عني بعد ما قدمته مع منتخب مصر، ثم بعد عودتي شعرت بأن هناك حالة من ترصد الأخطاء لي وهذا غير طبيعي إطلاقًا».

وواصل: «لم أخطئ أو أقصر في أي شئ من بعد أمم إفريقيا، قدمت كل ما لدي واخترت أفضل الحلول لنفسي لكن لم تسير الأمور بالشكل المطلوب، لكنني غير حزين على ذلك لأنه قضاء وقدر».

وانتقل أبو جبل للحديث عن استبعاده من معسكر المنتخب.. قائلا: «المسؤولون في المنتخب تحدثوا معي بالفعل لكن بسبب الظروف التي مررت بها ووجود مفاوضات كبيرة مع عدد من الأندية، بالتالي فضلوا أن يبقوني في الخارج ضمن المعسكر».

وأوضح: «لا أشعر أنني بعيد عن المنافسة مع محمد الشناوي، هو حق مشروع للجميع ومن يؤدي بشكل جيد في المعسكرات يحصل على فرصة».

واستكمل أبو جبل: «لا يوجد شئ مضمون، في أمم إفريقيا كنت أعاني من كورونا ولم أسافر مع المنتخب ثم تحول كل شئ في دور الـ 16 وأصيب الشناوي وحصلت على فرصة، هذه هي كرة القدم».

وأتم: «كنت أتمنى أن أكون متواجد مع الزمالك حينما رفع درع الدوري الموسم الماضي، لكن بعض الظروف منعت ذلك، ولكنني لعبت عدد مباريات كبيرة في الدوري والكأس بالتالي هما بطولتان لي بهما دور ومحسوبين لي حتى لو لم أشارك في التتويج».