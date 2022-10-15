إيران تنتقد الاتحاد الأوروبي وتنفي تقديم أسلحة لروسيا

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انتقدت إيران الاتحاد الأوروبي لموقفه بشأن المظاهرات الجارية في البلاد خلال محادثة هاتفية مع مسؤول أوروبي ونفت خلالها التقارير التي تتحدث عن مبيعات أسلحة لروسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الاضطرابات وإضرام النيران عمدا والعمليات الإرهابية لم يعد لها صلة بالمظاهرات السلمية"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت.

ووصف وزير الخارجية العمليات الشرطية ضد المظاهرات بالشرعية قطعا.

ولفت إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتذرع بتلك الوقائع للضغط على إيران.

وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يفرض يوم الأثنين عقوبات على إيران بسبب قمع المظاهرات.

وتأتي المظاهرات واسعة النطاق في إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني /22 عاما/ لدى احتجازها في مركز للشرطة بسبب عدم التزامها بالزي الإسلامي.

ونفى أمير عبد اللهيان، أن إيران تورد الأسلحة لروسيا أو أنها تشارك بفاعلية في الصراع العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية في المحادثة الهاتفية "لدينا تعاون عسكري مع روسيا ولكن لا يوجد شحنات أسلحة"، بحسب مصادر إيرانية.

وتنفي طهران باستمرار التقارير التي تفيد بإيصال واستخدام مسيرات إيرانية في الصراع الأوكراني، رغم أن الجانب الروسي أكد على هذا.