حريق في مبنى سكني من 24 طابقا في اسطنبول

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اندلع حريق في مبنى سكني مؤلف من 24 طابقا في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، اليوم السبت.

ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي نشب في حي كاديكوي باسطنبول، على الجانب الأسيوي من المدينة، حسبما كتبت دائرة الإطفاء في اسطنبول عبر موقع تويتر.

وشاركت دائرة الإطفاء بصورة أظهرت واجهة المبنى تشتعل.

ولم يتضح سبب الحريق بالتحديد على الفور.

وأفادت قناة "تي آر تي" الرسمية أنه تم إجلاء السكان ولم ترد تقارير على الفور بشأن الإصابات رغم وقوع انفجارات محدودة .

وتابع السكان وقد تملكتهم حالة من الذعر ، من على مسافة فرق الإطفاء التى كانت تحاول الوصول إلى الطوابق العليا، فيما ارتفعت سحب دخان كثيفة في الهواء، حسبما أظهرت لقطات بثتها قناة "تي آر تي".

وذكرت قناة "تي آر تي" أنه تم قطع الكهرباء في الحي وما حوله.