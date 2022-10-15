واشنطن تقدم 725 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان، إن المساعدة تأتي في "أعقاب الهجمات الصاروخية الوحشية التي شنتها روسيا على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا، والأدلة المتزايدة على الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية"، وفق اتهامها.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في البيان، إن المساعدات تشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية.

وسيرفع ذلك إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الدفاع "البنتاجون" بأن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن مزيدا من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

وقال بلينكن: "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له".

وأضاف: "القدرات التي نقدمها يتم تقييمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاجون.