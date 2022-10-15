إيلون ماسك يتهم روسيا بالسعي لقتل نظام ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، روسيا بمحاولة قطع خدمة الإنترنت التي توفرها الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، مضيفا أنها قد تتوقف عن العمل.

وكتب ماسك، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ستارلينك هو نظام الاتصال الوحيد الذي لا يزال يعمل على الجبهة، الجميع انتهوا. روسيا تحاول جاهدة قتل ستارلينك الذي تم إنفاق موارد ضخمة لحمايته، ومع ذلك، يمكن أن يموت".

وأعلن ماسك، يوم الجمعة، أن شركته "سبيس إكس" (SpaceX) لم يعد بإمكانها الدفع مقابل خدمة ستارلينك في أوكرانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن SpaceX كانت تطلب من البنتاجون تغطية تكاليف عمل ستارلينك في أوكرانيا.

وحتى الآن، تم تخصيص حوالي 20 ألف موزع من موزعات "ستارلينك" إلى أوكرانيا، وقال ماسك إن العمليات ذات الصلة كلفت SpaceX ثمانين مليون دولار، وأن التكلفة ستتجاوز مئة مليون دولار بحلول نهاية العام.