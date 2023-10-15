رئيس الوزراء البريطاني يعد بالوقوف دائما إلى جانب إسرائيل

وعد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بالوقوف "دائما" إلى جانب إسرائيل، وذلك بعد مرور أسبوع على الهجوم الذي شنته حركة حماس، ومع تزايد المخاوف أيضا بشأن مصير المدنيين في قطاع غزة قبيل شن هجوم وشيك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد، بأن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أمس السبت، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ومن جانبها، حثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الطارئة وحقوق الإنسان، زعماء العالم على التدخل، في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الفلسطينيين للفرار، قبيل شن هجوم "منسق" على قطاع غزة، تشارك فيه قوات جوية وبرية وبحرية.

وفي لندن، ردد متظاهرون يحملون الأعلام والشعلات، شعارات مؤيدة للفلسطينيين، بينما انضم زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، إلى الحشود التي تحث إسرائيل على ضبط النفس، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون وهم تحت حصار كامل.