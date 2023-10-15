أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور القتالية في شرق البحر المتوسط.

وفي بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية قال أوستن "وجهت المجموعة القتالية لحاملة الطائرات /يو إس إس دوايت إيزنهاور/ بالبدء في التحرك نحو شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار جهودنا لردع أي تحرك عدائي ضد إسرائيل أو أي مجهودات لتوسيع هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل".

وستنضم المجموعة القتالية لحاملة الطائرات إيزنهاور إلى المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والتي وصلت بالفعل قبل أيام إلى شرق المتوسط.