أعلن المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن بدء مشوار الحملة الانتخابية في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية الانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين الأربعة لخوض انتخابات الرئاسية السبت، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة لبرنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي ، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الحملة الانتخابية تنقسم إلى محورين الأول يتعلق بالناحية الفنية الخاصة بتوزيع الاختصاصات وإعداد الميزانية وتدشين غرفة عمليات مركزية للتواصل مع قطاعات المحافظات، والأخرى تتبنى البرنامج الانتخابي الذي يتضمن رؤية شاملة تتعلق بالإصلاح، معقبا: «هدف الحملة الانتخابية هو إنقاذ مصر» حسب قوله.

وطرح على المرشحين الآخرين استعراض وتبني رؤية برنامج حملته الانتخابية، قائلا: «بعد الانتهاء من البرنامج يمكن أن يستعين به من يشاء من الشركاء في العملية الانتخابية؛ من أجل الوطن لن أحتكر مجهودنا؛ سنقدمه للوطن».

وأوضح أن بداية عملية الإصلاح السياسي تتطلب بالضرورة إجراء عدد من الإصلاحات الدستورية لعدد من المواد بالدستور حال الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبا بإجراء تعديلات دستورية جديدة على عدد من المواد إلى جانب تفعيل نصوص دستورية غير مفعلة منذ 10 سنوات ماضية.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تتضمن نصا بمنصب رئيس الجمهورية ومواد بالإدارة المحلية وأخرى لعدد من المسائل المرتبطة بالعدالة والحقوق والحريات والفصل والتوازن بين السلطات؛ بهدف ضمان المناخ المنشود؛ لجذب الاستثمار والإصلاح الاقتصادي.