مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: الاحتلال يقوم بإبادة جماعية لعائلات فلسطينية كاملة

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إن العالم يرى ويصمت على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف العكلوك في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي تحضيراً للمنتدى العالمي الثاني للاجئين أن ما نشهده اليوم هو إبادة جماعية لعائلات فلسطينية كاملة من الأحفاد إلى الأجداد، وتدمير منهجي لأحياء سكنية مدنية بالكامل، وإخضاع 2.3 مليون إنسان فلسطيني إلى ظروف مُهلكة وقاتلة لهم من خلال قطع الماء والكهرباء والوقود والدواء والغذاء كلياً عنهم.

* المجتمع الدولي مُخدر بالرواية الإسرائيلية الكاذبة

وتابع: "اليوم يرى المجتمع الدولي الأعور الأحمق المُخدر بالرواية الإسرائيلية الكاذبة، تهجير قسري لمليون وثلاثمائة ألف إنسان فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها".

وتابع: "يُجبرون على النزوح إلى أماكن غير آمنة ولا تخضع لأي نوع من الحماية، لا بل تقصفهم إسرائيل في رحلة النزوح وفي الأماكن التي هُجروا إليها دون أدنى رحمة أو إنسانية".

و أوضح أن هناك وصمة عار أبدية في جبين هذا العالم الذي يدعي المدنية والحضارة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويصمت على إنذار المستشفايات بالإخلاء وهي مليئة بجثث الشهداء والمصابين، وتهدد بل تقصف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

ومضى قائلا: "هل تتصورون أن مستشفيات قطاع غزة المحاصر منذ 16 عام تستطيع أن تتعامل مع 2400 شهيد وقرابة 10 آلاف مصاب، خلال 8 آيام فقط، وذلك تحت وطأة قطع الماء والكهرباء والوقود".

وتابع : "هل تعلمون بأن الشهداء أصبحوا يوضعوا في ثلاجات الآيس كريم، هل تعلمون بأن الطواقم الطبية أصبحت تفاضل بين الجرحى من يمكن إنقاذه ومن لا يمكن ذلك!".

* مخطط إسرائيلي لافتعال أزمة لاجئين جديدة

وأضاف: "و نحن في اجتماع يخص اللاجئين، نشهد مخططاً إسرائيلياً محكماً لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء"

وحذر العكلوك من أن هذا تكرار لسيناريو النكبة، نكبة فلسطين التي هُجر حينها مليون عربي فلسطيني تحت وطأة المجازر وإرهاب العصابات الصهيونية عامي 1947 و1948، وإننا نحذر أن ذلك إن حدث لا قدر الله، فإن آثاره وتبعاته ستعاني منها المنطقة لعقود طويلة قادمة.

وتابع: "هناك 70% من الشعب الفلسطيني في غزة هم من اللاجئين الذين هُجروا في النكبة، والشعب الفلسطيني لا يريد الهجرة مرة جديدة، بل يريد أن يعيش بكرامة وحرية فوق أرضه الفلسطينية".

وأشاد العكلوك بموقف مصر التي اعتبرت أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، وإننا ندعم الأشقاء في مصر بالتصدي لمثل هذا المخطط الشيطاني الذي يُقصد منه تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء نهائياً على القضية الفلسطينية.

وحمل مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إسرائيل، نظام الفصل العنصري وقوة الاحتلال الغاشمة، المسئولية الكاملة عن جرائمها من قتل المدنيين والأطفال والنساء إلى العقاب الجماعي وتدمير الأحياء السكنية، إلى التهجير القسري لمئات آلاف الفلسطينيين، إلى جريمة الإبادة الجماعية.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية تحمل من يدعم ويحمي ويبرر الجرائم الإسرائيلية المسئولية الإنسانية والقانونية عن جريمة حماية المجرم.

وأشار إلى لمسئولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقاعسه في تنفيذ التحقيق الجنائي الذي فتحته المحكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.