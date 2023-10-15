وزيرة خارجية أستراليا: رحلات عودة إضافية ستكون متاحة لرعايانا في إسرائيل

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ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن رحلات عودة إضافية ستكون متاحة لمواطني بلادها في إسرائيل.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون مزيجا من طائرات الطيران العارض وطائرات قوات الدفاع وستخضع لعمليات تفتيش بشأن السلامة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وستتبرع أستراليا بمبلغ 10 ملايين دولار استرالي، في صورة مساعدات إنسانية.

وأضافت أن عمليات إغلاق الحدود عرقلت إجلاء الأستراليين داخل قطاع غزة، لكن الحكومة تعمل على إيجاد حل.

وكان رئيس وزراء أستراليا أنتوني البانيز، قد قال يوم الأربعاء الماضي إن بلاده نظمت رحلتين تديرهما شركة "كانتاس" للطيران من تل أبيب إلى لندن.