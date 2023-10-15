الدعم العاجل لفلسطين يتصدر أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب غدا

تنطلق، غدا الاثنين، أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن وزراء الشئون الاجتماعية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، سيبحثون بناءً على طلب فلسطين الدعم الاجتماعي والإنساني العاجل لها حيث سيكون في مقدمة جدول الأعمال، مشددة على مواصلة المساعي لتقديم الدعم الإنساني الصحي والاجتماعي العاجل للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ممارساتها اللاإنسانية وبما فيها قطع المياه والكهرباء ووصول الغذاء والمواد الإنسانية الإغاثية العاجلة لهذا الشعب الأعزل.

وأشارت إلى البنود الهامة الأخرى التي سيبحثها الوزراء بما فيها الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الدورة الخامسة، والإعداد لمنتدى المجتمع المدني لهذه القمة، ونتائج الدورة غير العادية الثامنة للمجلس الوزاري للتحضير لهذه القمة.

وكذلك التحضير للقمة العربية العادية في الدورة (33)، منوهة بالموضوعات التي سيبحثها المكتب التنفيذي ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بكبار السن، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وغيرها من الموضوعات الهامة التي سيقترح الوزراء إصدار مشاريع قرارات بشأنها، ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس الوزاري خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما أشارت الأمين العام المساعد إلى التحضيرات الجارية لمنتدى الدوحة للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، والذي يأتي في إطار تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وكذلك عدد من المقترحات الهامة للدول العربية، ذكرت منها آلية ربط البنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، والحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، ووضع آلية موحدة للرصد والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك مشروع التمكين والتأهيل للفئات الضعيفة ومنظومة الاحتضان وتطوير معاييرها.