أحمد حمدي يشارك في مظاهرة بمونتريال لدعم شعب فلسطين

كشف أحمد حمدي، لاعب نادي مونتريال الأمريكي عن مشاركته في مظاهرة بإحدى المناطق الكندية، من أجل دعم الشعب الفلسطيني، في الحرب التي تُشن عليه من قوات الاحتلال في الفترة الحالية.

ونشر أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي والجونة السابق عبر حسابه على موقع انستجرام صورة له من إحدى المظاهرات بمنطقة مونتريال الكندية، وعلّق عليها قائلًا: "الحرية لفلسطين".

وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في وسط مدينة مونتريال خلال الساعات الماضية، في احتجاج دعمًا للفلسطينيين، مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وكانت قوات المقاومة الفلسطينية قد شنّت هجومًا يوم 7 أكتوبر الجاري على قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومناطق داخل الأراضي المحتلة، فيما يعرف باسم طوفان الأقصى.

وقامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم مضاد على قطاع غزة، من خلال شن غارات متكررة على مساكن المدنيين، بالإضافة لقطع الكهرباء والمياه، والإمدادات الطبية والغذائية.