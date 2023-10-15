قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الإمدادات الإنسانية الموجودة في مصر غير قادرة على العبور من عبر معبر رفح إلى غزة؛ لمساعدة الفلسطينيين الموجودين هناك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشبكة «CNN»، صباح الأحد، أن مصر تنسق مع الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»؛ لتقديم طلب الإذن بمرور هذه الإمدادات عبر معبر رفح، وإيداعها لدى الأمم المتحدة لصرفها.

وأكمل: «لكننا لم نتلقَ الإذن للقيام بذلك، لذا أعتقد أننا في ظروف صعبة جدًا، كنت أتحدث مع مدير أنوروا والذي أخبرني أنه لا ماء أو كهرباء أو إمدادات أو مساكن لجموع الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال غزة».

ونوه أن «الوضع حرج جدًا»، مضيفًا: «نود بشدة أن نوزع جميع الإمدادات التي وصلت إلى العريش في أقرب وقت ممكن؛ لتلبية احتياجات هؤلاء الفلسطينيين الضعفاء الذين يعيشون في هذه الظروف الصعبة للغاية».

وبسؤاله عما إذا أدانت مصر هجوم حماس على إسرائيل الأسبوع الماضي، عقب: «لقد أوضحنا أننا لا نقبل أي شكل من أشكال استهداف المدنيين الأبرياء، لقد قلنا ذلك في بياناتنا العامة، وفي القرار الذي أصدرته الجامعة العربية».

واستطرد: «هذه إحدى القضايا التي أصررنا عليها، ومازلنا نعتقد في ضرورة توافق جميع الأمور مع القانون الإنساني الدولي، وتجنب أي انتهاكات جسيمة أو ما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية».